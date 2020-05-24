Mardin polisine bayram sürprizi
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Mardin polisine bayram sürprizi

Mardin'de vatandaşlar kavga ihbarıyla çağırdıkları polis ekiplerinin bayramını kutladı.

Mardin polisine bayram sürprizi
24.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:26

Mardin'de vatandaşlar kavga ihbarıyla çağırdıkları polis ekiplerinin bayramını kutladı.

İpek Mahallesi'ndeki bir evde bıçaklı kavga ihbarı üzerine, olay yerine Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden güvenlik güçleri evin avlusunda bekleyen mahalle sakinlerince güllerle karşılanarak bayramı kutlandı.

Şaşkınlıklarını gizleyemeyen polis, duyarlılıklarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti ve bayramlarını kutladı.

Maske takan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak polis ile hatıra fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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