Mardin Polisinden Örnek Davranış

Mardin'in trafiğini rahatlatan 'Battı çıktı' projesinin tamamlanmasının ardından trafiğe açılan yolda son düzenlemeler hızla yapılırken, bir polis memurunun sergilediği örnek davranış çevredeki vatandaşlar tarafından çekilip atıldığı sosyal medyada adeta izlenme rekoru kırdı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde trafik polisi olarak görev yapan polis memuru Burak Güneş'in görevli olduğu yerde kazaya neden olmasın diye kaldırım taşlarını alarak yoldan kaldırması, vatandaşlar tarafından kameraya çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede rekor tıklanmaya ulaşan polis memurunun videosu övgü dolu sözlerle desteklendi.

Trafik geçiş kontrolünün yanı sıra refüj için döşenecek olan kaldırım taşlarını kazaya neden olmasın diye sıcağa aldırmadan dakikalarca tek tek taşıyan trafik polisi, sürücülerin kaza yapmaması için uğraştı. Bir vatandaşın cep telefonu görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından hızla yayılan polis memurunun görüntüleri rekor seviyede tıklanma aldı. - MARDİN