Mardin polisinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik malzemesi MARDİN'de, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince ihtiyaç sahibi ailelere, gıda ve temizlik malzemesi dağıtıldı.

MARDİN'de, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince ihtiyaç sahibi ailelere, gıda ve temizlik malzemesi dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Kızıltepe ilçesine bağlı Fırat, Cumhuriyet, İpek ve Yeni mahallelerinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere, Kızıltepe Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan temin edilen gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan yardım kolileri dağıttı. Ailelere ayrıca, koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler hakkında bilgi verildi.

Kaynak: DHA