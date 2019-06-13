Mardin polisinden çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik 'tek dal' denetimi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il geneli ile 10 ilçede çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri, servis araçları ve tek dal sigara uygulaması yaptı.

Mardin il merkezi ve ilçelerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetimi ve tek dal sigara uygulaması" kapsamında çocukların sigara, tütün ve muadili ürün satışlarının önüne geçilmesi amacıyla uygulama yapıldı. Denetimlerde araması bulunan 4 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem başlatıldı.

Mardin İl Emniyet İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "12 Haziran günü 11.00-15.00 ve 19.00-21.00 saatleri arasında toplam 78 ekip ve 227 personel ile il genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetimi ve tek dal sigara uygulaması gerçekleştirilmiştir. Uygulama kapsamında çocuklarımıza sigara, tütün ve muadili ürün satışlarının önüne geçilmesi amacıyla, 117 umuma açık yer, 40 park ve bahçe, 49 okul ve çevresi denetlenmek suretiyle 2 bin 70 şahıs sorgulanmış olup, arandığı tespit edilen 4 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemlere başlanmıştır" denildi. - MARDİN

Kaynak: İHA