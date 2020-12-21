Mardin polisi 'Ohhh ohhh' yazılı tişört giydi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mardin polisi 'Ohhh ohhh' yazılı tişört giydi

21.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:11
Mardin polisi 'Ohhh ohhh' yazılı tişört giydi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya destek vermek için Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, üzerinde 'Ohhh ohhh' yazılı tişörtler giydi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya destek vermek için Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, üzerinde 'Ohhh ohhh' yazılı tişörtler giydi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2021 yılı bütçe görüşmelerinde, HDP'li vekillerle tartışmış,"Ohhh, paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor, oh, oh" dedi. Sosyal medyada ilgi gören Soylu'nun sözlerine emniyet müdürlüklerinden de destek geldi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, polis memurlarına üzerinde 'Ohhh ohhh' yazılı tişörtler dağıttı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmayı yaptığı tarihin de yer aldığı tişörtü giyen polis memurlarının fotoğrafları, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, '38.20: Merkez, Merkez: Merkez dinlemede', '38.20: Paralar PKK gitmiyor. Terörle Mücadele kararlılıkla devam ediyor. Merkez: Ohh ohh takip ettim' telsiz konuşması mesajıyla paylaşıldı.

 


Mardin polisi 'Ohhh ohhh' yazılı tişört giydi
Mardin polisi 'Ohhh ohhh' yazılı tişört giydi
Mardin polisi 'Ohhh ohhh' yazılı tişört giydi
Mardin polisi 'Ohhh ohhh' yazılı tişört giydi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Seda Bakan Merve Dizdar Acun Ilıcalı
Spor Vitor Hugo Erol Bulut Ali Şansalan Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Almanya Araştırma Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin polisi 'Ohhh ohhh' yazılı tişört giydi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 17:23:00. #1.14#
title