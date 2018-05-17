Mardin Polis Arbedeyi Yatıştırmak İçin Havaya Ateş Açtı

Polis arbedeyi yatıştırmak için havaya ateş açtı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yol verme yüzünden çıkan tartışmayı yatıştırmak isteyen polis ile tartışmaya girdikleri belirtilen 3 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda kişinin toplandığı bölgede Polis, yaşanan arbede sırasında havaya ateş açtı.

Nusaybin ilçe merkezi Sakarya Caddesi İş Bankası önünde dün yaşanan olayda, 2 kişi ile bir kamyonet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada olay yerine gelen polis, ekipleri tarafların şikayetçi olması üzerine tartışma yaşayanları karakola davet etti. Bu sırada çıkan arbede de polise tepki gösterenler oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Arbedenin sürmesi üzerine polis ekipleri, havaya ateş açtı. O anlar ise cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi.Polis, yaşanan arbede de 3 kişiyi gözaltına aldı.