Mardin-Paris'in Türk kadınlarından Mardinli öğrencilere kırtasiye yardımı

Paris'in Türk kadınlarından Mardinli öğrencilere kırtasiye yardımı

FRANSA'nın başkenti Paris'te yaşayan ve geçtiğimiz günlerde geldikleri Mardin'de davul ve zurnalarla karşılanan Türk kadınlar,

Kızıltepe ilçesine bağlı Yurderi köyüne giderek, buradaki ilkokul öğrencilerine kırtasiye malzemesi yardımı yaptı.

Fransa'nın başkenti Paris'te faaliyet yürüten Hanım Eli Derneği'nin organizesiyle Mardin'e gelen ve Türk kadınlardan oluşan 50 kişilik kafile, Kızıltepe ilçesine bağlı Yurderi köyü'ne giderek ilkokul öğrencilerine kırtasiye yardımı yaptı.

Mardin'in tarihi ve turistik mekanlarını ilk kez gezme fırsatı bulduğunu belirten Paris Hanımeli Derneği Başkanı Pembe Hekimoğlu, dünyadaki tüm insanların mutlaka Mardin'i görmeleri gerektiğini söyledi. Daha önce Şırnak'ta bir köy okuluna yardımda bulunduklarını anlatan Hekimoğlu, Fransa'daki Türk kadınları olarak, Türkiye'deki vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bundan 4 yıl önce Şırnak'taki bir köyümüze çok büyük bir bağışımız olmuştu. Buradan bu küçük okula bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize. Muhteşem bir Mardin gezimiz oldu. Ben burdaki insanların ne kadar mütevazi olduğunu saatlerce anlatsam bitiremem. Güneydoğu muhteşem bir yer. Hayalinizle buraya gelebilmeyi herkese tavsiye ediyorum. Burayı görmek gerekiyor. Buradaki bu muhteşem insanların mütevazi olduğunu görün, görmeye gelin. Korkulacak hiçbir şey yok.Herkesi buraya davet ediyoruz. dedi.

Aileiçi İletişim ve Toplumsal Sorunlar Derneği Genel Başkanı Zeynep Göktaş da, geziye Ankara'dan katıldığını belirterek, Mardin temsilcimiz ve Hanımeli Paris Fransa Derneği'nin yardımlarıyla buradaki okula yardımlar yapıldı. Biliyorsunuz ki günümüzde aile çok önemli, aile milletin temelidir diye konuştu.

Aileiçi İletişim ve Toplumsal Sorunlar Derneği Mardin Temsilcisi Özden Ünal Damar ise öğrencilere içerisinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çantaları hediye ettiklerini ifade ederek, Öğrencilerin en temel ihtiyacı olan kırtasiye malzemeleri getirdik. Paris'ten gelen misafirlerimiz iyi niyet elçileri oldu. Amaç, öğrencilerle bir araya gelip sosyal bir aktivite yaşamak ve açık hava müzesi görünümündeki Mardinimizin tanıtımını yapmaktı. Bunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum.dedi.

Fransa'nın Paris kentinden gelen ve kırtasiye yardımında bulunan kadınlara teşekkür eden öğrencilerden Ahmet Ergüven ise, Bizim ayakkabı ve elbislere ihtiycımız var. Ama bunları bize getiren ablalarımıza çok teşekkür ediyorum dedi.