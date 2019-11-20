Mardin Ovasında Akdeniz iklimi meyveleri yetiştiriyor

20.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 20.11.2019 13:08

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çiftçi Tahir Erkan, 5 dekar arazide kurduğu koleksiyon bahçesinde daha çok Akdeniz ikliminde yetişen muz ve turunçgil yetiştiriyor.

Çiftçi Erkan, Antalya'daki seralarda bir süre çalıştan sonra yaklaşık 15 sene ayrı kaldığı memleketi Kızıltepe ilçesinin Örencik köyüne döndü.

Mardin Ovasında kullanılmayan 5 dekar arazisinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteğiyle koleksiyon bahçesi oluşturan Erkan, 7 yıl önce muz, portakal, greyfurt, limon gibi meyveler yetiştirmeye başladı.

Her bir ürün için 3-4 ağaç dikerek deneme üretimi yapan Erkan, geçen sene sadece bir ağaçtan yaklaşık 50 kilogram muz, 10 kilogram da portakal ve limon üretti. Erkan, bu yılki rekolteden de umutlu.

Deneme üretimine ilişkin açıklama yapan Erkan, Antalya'dan döndüğü köyünde beraberinde getirdiği portakal, mandalina, limon, greyfurt ve muz fidelerini diktiğini söyledi.

Erkan, 7 yıldır her sene ağaçların meyve verdiğini ifade ederek, "Antalya'dan geldim, bahçe kurdum. Akdeniz iklimine uyun ne eksen yetişiyor. Her şey ekebiliyoruz burada. Burada güneş daha sıcak olduğu için aroması daha güzel oluyor. Mükemmel aroması var meyvelerin." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteğiyle bahçeyi büyütmeyi hedeflediğini dile getiren Erkan, atıl, kullanılmayan araziyi ürün verir hale getirdiğini aktardı.

"Alternatif ürünleri çoğaltacağız"

Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler de her ilçede çiftçilere destek sunmak için proje ekipleri kurduklarını söyledi.



Çiftçilerin bu kapsamda ilettikleri projeleri hayata geçirdiklerini ve onlarla istişarelerde bulunduklarını dile getiren Dinler, Örencik köyünde oluşturulan bahçede de deneme amaçlı mandalina, greyfurt, muz ve limon yetiştirmeye başlandığını kaydetti.

"Normalde Akdeniz iklimine has ürünler bunlar. Bu ürünlerin burada da yetiştiğini çiftçimizle ispatlamış olduk. 2 yıldır kontrol ediyoruz. İnşallah daha geniş alana yayıp çiftçilerimize katkıda bulunacağız. Mardin Ovasında zirai don yaşanan gün sayımız az. Normalde soğuktan etkilenen bitki çeşitleri bunlar. Bu ürünlerin Mersin ve Antalya'daki ürünlerden pek bir farkı yok." diyen Dinler, şöyle konuştu:

"İnşallah alternatif ürünleri çoğaltacağız. 2020'de 20'ye yakın bahçede bu ürünleri deneyeceğiz. Her bir bölgede bir bahçe kuracağız. Daha önce limon denenmişti ama portakal, greyfurt ve muz ilk defa deneniyor. Açık alanda yetişmesine rağmen verimi iyi şu anda. Sera olduğu zaman Mersin ve Antalya'da olduğu gibi iyi verim alabileceğiz. Isıtma ve nakliye sıkıntısı olmayacağı için maliyet de düşecek. Bu ürünler çoğaldığı zaman Orta Doğu'ya buradan da inşallah ihraç edeceğiz."

Kaynak: AA