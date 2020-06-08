Mardin Ovası'nda bereketli buğday mesaisi
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Mardin Ovası'nda bereketli buğday mesaisi

Mardin Ovası'nda yaklaşık 3 milyon dekar alandaki hububat hasadı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sürüyor.

Mardin Ovası'nda bereketli buğday mesaisi
08.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:18

Mardin Ovası'nda yaklaşık 3 milyon dekar alandaki hububat hasadı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sürüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Mardin'de baharın yağışlı geçmesi sayesinde üreticiler tarlalarından yüksek buğday verimi aldı.

Kamyonlarla Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ne getirilen buğdayın kilogramını çeşidine göre 1,70 ile 1,85 lira arasında fiyatla satan üreticinin yüzü yüksek verim ve fiyat dolayısıyla güldü.

Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, AA muhabirine, yaklaşık 3 milyon dönüm hububat ekili araziye sahip Mardin Ovası'nda arpa ve mercimek hasadının ardından buğday hasadına başladıklarını söyledi.

Mardin'de hububat ekili alanın yüzde 80'inin buğdaydan oluştuğunu belirten Öter, bu yıl rekoltede geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20-30 artış olacağını kaydetti.

İl genelinde buğday rekoltesinin bu yıl 1 milyon 500 bin ton civarında gerçekleşmesini beklediklerini dile getiren Öter, "Geçen sene dönüm başına 400 kilogram ürün alırken, bu yıl 500 kilogramın üzerinde verim alıyoruz. Hatta bazı yerlerde 600-700 kilogramı aşıyor." ifadesini kullandı.

Son yıllarda devletin sağladığı imkan ve destekler sayesinde yöre çiftçisinin refah seviyesinde büyük artış olduğuna dikkati çeken Öter, "Orta Doğu'nun en büyük hububat ticaret merkezini ilçemizde kurduk. Hükümetimiz devrim niteliğinde projeleri devreye sokarak, önemli yatırımlar yaptı. Bölgedeki sulama projeleri tamamlanırsa verim ve gelir daha da artacak." diye konuştu.

Öter, Mardin'in Türkiye'deki bulgur üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini, ihracatının ise yüzde 35'ini tek başına gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

"Allah'a binlerce kez şükürler olsun, hasat çok iyi"

Çiftçi Abdulrezzak Şahin de hububat rekoltesinin yüksekliğine işaret ederek, "Bu sene susuz tarlada dahi dönüm başı 550 kilogram ürün aldık. Allah'a binlerce kez şükürler olsun, hasat çok iyi. Devletimizden tek istediğimiz GAP kapsamındaki sulama projelerinin kısa sürede tamamlanmasıdır." dedi.

Biçerdöver operatörü Mehmet Emin Çiftçioğlu da gece yarısına kadar buğday hasadı yaptığını vurgulayarak, "Bu sene mahsul iyi. Geçen seneye nazaran verim çok güzel. Bu sene koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeyi korumak adına biçerdöverlere kimseyi almıyoruz. Tarla sahiplerini de alamıyoruz. Maske takıyoruz, mesafeye uyuyoruz. Bereketli bir sezon geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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