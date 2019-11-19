Mardin OSB'nin atık su arıtma sorunu giderildi

19.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 19.11.2019 11:46

Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nin atık su arıtma sorunu sona erdi.

Mardin OSB'nin mevcut arıtma tesisi ve arıtılan suyun bertaraf edilmesi için Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardin Su ve Kanalizasyon (MARSU) Genel Müdürlüğü ile protokol hazırlandı.

OSB Müdürlüğünde düzenlenen törende protokolü MARSU Genel Müdür Eşref Dağdelen, OSB Başkan Vekili Nasır Duyan ve yönetim kurulu üyesi Şükrü Karaboğa tarafından imzalandı.

Duyan yaptığı konuşmada, OSB'nin mevcut arıtma tesisi ve arıtılan suyun bertaraf edilmesi için MARSU ile protokol imzalandığını söyledi.

Duyan, bir süre önce sanayicilerle bir araya gelen Mardin Valisi Mustafa Yaman'dan, sanayicilerin arıtma suyu sorununu çözeceği sözünü verdiğini hatırlatarak, "Bize vermiş olduğu sözünü yerine getirdi. Mardin Sanayisine ve ilimizin Çevre temizliğine vermiş olduğu katkıdan dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'a minnettarız. OSB'nin kronikleşmiş olan problemi protokol ile çözülmüş oldu." dedi.

Kaynak: AA