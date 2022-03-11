Mardin OSB'de inşaat çöktü, 1 işçi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin OSB'de inşaat çöktü, 1 işçi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Mardin OSB'de inşaat çöktü, 1 işçi yaralandı

Mardin Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) inşaat çökmesi sonucu 1 işçi yaralandı.

MARDİN (İHA) - Mardin Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) inşaat çökmesi sonucu 1 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe Organize Sanayi Bölgesi A Kapısı'nın olduğu bölgede bulunan bir fabrikanın inşaat iskelesi çöktü. Çöken iskelede bulunan bir inşaat işçisi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan işçiye olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN

Mardin OSB'de inşaat çöktü, 1 işçi yaralandı

Mardin OSB'de inşaat çöktü, 1 işçi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mardin, İnşaat, işçi, OSB, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title