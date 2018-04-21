Mardin Nusaybin'in Tamamında Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı -Hd

Nusaybin'in tamamında sokağa çıkma yasağı kaldırıldı (Görüntü Ekiyle Yeniden)

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan 6 mahallede 14 Mart 2016 tarihinde başlatılan sokağa çıkma yasağı uygulaması, dün gece itibariyle kaldırıldı. Yasağın kaldırılması ile 2 yıldan sonra Nusaybin'in tamamında sokağa çıkma yasağı uygulaması sonlandırılmış oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hendek ve barikatların kurulması ve meydana gelen terör eylemlerine müdahale edilmesi nedeniyle 14 Mart 2016 tarihinde başlatılan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Mardin Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, Milli güvenliğimizi ve kamu düzenini tehdit eden, güvenlik güçleri ve vatandaşların can ve mal güvenliği ile temel hak ve hürriyetlerini hedef alan bölücü terör örgütü mensuplarınca Nusaybin İlçe merkezinde, açılan çukur ve barikatların kaldırılması, kurulan bombalı tuzakların imha edilmesi ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla; 14 Mart 2016 günü saat00.00 itibariyle Nusaybin ilçe merkezinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının uygulamasına, operasyonların tamamlanmasının ardından arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği, Fırat Mahallesi, Dicle Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, Abdulkadirpaşa Mahallesi, Zeynel Abidin Mahallesi ile Kışla Mahallesi'nin tellerle çevrili alanı içerisinde kalan cadde ve sokaklarında devam edilmekteydi. Güvenlik kuvvetlerimizce arama tarama faaliyetleri sona erdiğinden; Fırat Mahallesi, Dicle Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, Abdülkadirpaşa Mahallesi, Zeynel Abidin Mahallesi ile Kışla Mahallelerinin tellerle çevrilmiş alanı içerisinde kalan cadde ve sokaklarında devam eden sokağa çıkma yasağı uygulaması 20 Nisan 2018 Cuma günü saat 2400 itibari ile kaldırılmıştır.denildi.

YENİ BİNALAR YÜKSELDİ, KURŞUN İZLERİ HALEN DURUYOR

Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bölgelerde ise TOKİ tarafından yaptırılan yeni konutların yükseldiği dikkat çekti. 2016 yılında hendek ve barikatların kazıldığı, terör eylemlerinin yapıldığı ve uzun süre çatışmaların sürdüğü mahallelerde şimdi ise sadece inşaat sesleri duyuluyor. TOKİ'nin bölgede yaptığı lüks konutların inşaatleri devam ederken, daha önce çatışmaların olduğu yerlerde yeni binaların yükseldiği göze çarpıyor. Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bazı yerlerdeki eski evlerin duvarlarında kurşun izleri dikkat çekiyor.