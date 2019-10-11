Mardin nusaybin'e havan mermileri düştü

11.10.2019 18:22

Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristlerin Mardin'in Nusaybin ilçe merkezindeki sivil yerleşim alanlarına havanlı saldırıları sürüyor.

YPG'li teröristlerin gün boyuncu peş peşe attıkları havan mermilerinin bazıları ilçe merkezindeki sivil alanlara isabet etmesiyle çok sayıda kişi yaraladı. Patlama seslerinin ardından olay yerlerine çok sayıda sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Havan mermilerinin düştüğü yerde yaralananlar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

MARDİN (DHA)

Kaynak: DHA