MARDİN NUSAYBİN'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 10 YARALI

08.08.2019 16:08

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı. Kaza, dün gece Nusaybin ilçesi Durabaş Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Irak'tan Antalya'ya yolcu taşıyan Muhammed Vahap yönetimindeki 07032 Irak plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA