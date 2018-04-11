Mardin Nusaybin'de Vatandaşın Evine Dolan Suyu Polisler Kovalarla Tahliye Etti

Nusaybin'de vatandaşın evine dolan suyu polisler kovalarla tahliye etti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak yağmur ve fırtına, hayatı felç etti. Fırtına ve yağmur sırasında Pehlivan Aydın'a ait 4 koyun elektrik çarpması sonucu telef olurken, sağanakla birlikte evlere giren sel sularını polisler kovalarla tahliye etti.

Nusaybin'de dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası Selahattin Eyyubi Mahallesi Karaçalı sokaktaki bir ev, yağmur suları altında kaldı. Bu sırada devriye görevi yapan ve ailenin kovalarla evlerindeki suyu tahliye ettiğini gören polis memurları, bir yandan MARSU ve itfaiye ekiplerine haber verirken, diğer yandan da kovalarla eve dolan suyu tahliye etti. Polis memurların yardımıyla evdeki yağmur suları kısa sürede tahliye edildi. Olayı haber alması üzerine aileyle görüşen Nusaybin Emniyet Müdürü Abdürrahim Zengin, ailenin evlerini temizleyene kadar kalacakları bir yer temin ettiklerini söyledi. Akrabalarında kalacaklarını ifade eden aile, yardımlarından dolayı Nusaybin Emniyet Müdürü Zengin ve polis memurlarına teşekkür etti.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN 4 KOYUN TELEF OLDU

Nusaybin ilçesine bağlı Çatalözü mahallesinde de, yağış sonrası dışarıda bulunan koyunlarını barakadan eve götürmek isteyen Pehlivan Aydın'a ait 4 koyun, elektrik trafosunun yanından geçtikleri sırada akıma kapıldı. Akıma kapılan 4 koyun olay yerinde telef oldu. Bölgeye gelen elektrik şirketi ve jandarma ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.