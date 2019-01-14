Mardin Nusaybin'de Terör Mağduru Ailelere Ev ve İş Yeri

Nusaybin'de terör mağduru ailelere ev ve iş yeri

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlar sırasında mağdur olan aileler için TOKİ tarafından yapılan 342 konut ve 36 iş yerinin hak sahipleri, kurayla belirlendi.

Nusaybin ilçesinde 2016 yılında PKK'lı teröristler tarafından kazılan hendek ve oluşturulan barikatların yıkımı için güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda, terör mağduru olan aileler yeni konutlarına kavuştu. TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 342 konut ve 36 iş yeri için Nusaybin Mitanni Kültür Merkezi'nde noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura çekimine Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Kentsel Dönüşüm Dairesinde Başkanı Mehmet Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve terör mağduru aileler katıldı.

Törende konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman, konutların hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulundu. Nusaybin'in inşa ve ihya projesiyle tekrar ayağa kaldırıldığını kaydeden Yaman, "Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, bakanımız gerekli talimatları verdiler. Hep beraber sizlere sıkıntı yaşatmadan, bu yaşanan travmayı nasıl çözeceğimizi STK başkanlarıyla tartıştık" dedi. AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya da Nusaybin'in 3 yıl önce yaşadığı 'çukur siyaseti'nin acısını hep birlikte yaşadıklarını belirtti. Hükümetin ve devletin inşa ve imarda hep Nusaybinlilerin yanında olduğunu bildiren Demirkaya, "Yerel seçimlerde Nusaybin'in oluşan huzur ve güven ortamını, siz değerli Nusaybin halkının hükümetimizin ve devletimizin yanında alacağı kararla AK Parti belediyecilik anlamında kazanacağına inancım tamdır" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı Mehmet Aydın ise Nusaybin'de terör mağdurları için toplam 12 etapta, 5 bin 51 konut, 498 dükkan, 5 cami, 4 taziye evi ve 3 okul inşa edileceğini kaydetti.

Konuşmalardan sonra TOKİ tarafından Fırat Mahallesi 4'üncü etapta yapılan 342 konut ve 36 iş yeri kurasına geçildi. Noter huzurunda yapılan kura hak sahipleri tarafından çekildi. Kurada isimleri çıkan vatandaşlar sevinç yaşadı.

Kaynak: DHA