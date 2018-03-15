Mardin Nusaybin'de Suriye'den Yapılan Saldırıya Karşılık Verilrdi : 8 Terörist Etkisiz Hale...
Nusaybin'de Suriye'den yapılan saldırıya karşılık verilrdi : 8 terörist etkisiz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede;
Nusaybin'de Suriye'den yapılan saldırıya karşılık verilrdi : 8 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; 12- 14 Mart 2018 tarihleri arasında Mardin Nsaybin'de, sınır hattında görevli güvenlik güçlerine Suriye kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.