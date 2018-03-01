Mardin Nusaybin'de Isınmak İçin Elektrik Trafosuna Giren Kedi Telef Oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, dün akşam saatlerinde havanın soğuk olması nedeniyle bir elektrik tırafosuna giren sokak kedisi, akıma kapılarak telef oldu. Kapısı açık olan trafo içerisindeki kedi leşini, sabah işe giden bir esnaf buldu.

Nusaybin ilçesi Selahaddin Eyyubi mahallesi, Mektep Sokakağın köşesindeki elektrik trafosunun içerisinde bugün sabah saatlerinde bir kedi leşi bulundu. Sabah erken saatlerinde işyerine giden bir esnafın, kapısı açık olan trafo içerisindeki kedi leşini görmesi üzerine DEDAŞ'ı arayarak durum hakkında bilgi verdi. Akıpa kapılarak öldüğü belirlenen sokak kedisinin, dün akşam soğuklardan korunmak için kapısının açık olduğu tahmin edilen trafoya girdiği ve burada da akıma kapılarak telef olduğu belirtildi. Olay yerine gelen DEDAŞ ekipleri, gerekli önlemleri aldıktan sonra sokak kedisinin leşini trafodan çıkardığı öğrenildi.