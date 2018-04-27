Mardin-Nusaybin'de İş Yerlerini ve Caddeleri Su Altında Bırakan Su Borusu Onarılmaya Başlandı-Hd

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün patlayan ve bir çok işyerinin sular altında kalmasına neden olan su borularının onarım çalışmaları başladı. Onarım çalışmaları devam ederken, vatandaşlar dün suların altında kalan işyerlerini sabah saatleriunden itibaren temizlemeye başladı. Nusaybin İpekyolu mahallesinde elektrik şirketinin iş makinasının dün akşam saatlerinde alt yapı çalışmaları nedeniyle Mardin ve Kızıltepe ilçesine giden ana su borusunu delmesi sonucu patlayan su borusundan akan su yoları göle dönüştürmüş bir çok işyerini su basmıştı. Sabah saatlerinden itibaren işyerinde temizlik çalışmaları başlatılırken, belediye ekiplerinin ise patlayan su borusunu onarmak için çalışmaları sürüyor. İş yeri sular altında kalan Aydın Oran, işyerinde büyük zararlar yaşadığını ifade ederek, Dün iş yerlerimizi su basarak içerisi çamura büründü. Büro malzemelerimizin tahtaları şişti, evraklarımız ıslanarak zarar gördü dedi.