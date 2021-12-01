MARDİN-NUSAYBİN'DE HIRSIZLAR TOKİ KONUTLARININ SU SAYAÇLARINI ÇALDI - Haberler
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MARDİN-NUSAYBİN'DE HIRSIZLAR TOKİ KONUTLARININ SU SAYAÇLARINI ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN'in Nusaybin ilçesi TOKİ konutlarında bulunan iki apartmanın su sayaçlarını çalan hırsızlar, vatandaşı susuz bıraktı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesi TOKİ konutlarında bulunan iki apartmanın su sayaçlarını çalan hırsızlar, vatandaşı susuz bıraktı.

Hırsızlık olayı dün akşam saatlerinde Abdulkadir Paşa Mahallesi TOKİ 11. Etap ve bir başka binada meydana geldi. Bina sakinleri, sularaın akmaması üzerine binanın vanalarını kontrol ederken su sayaçlarının yerinde olmadığını gördü. Durumu polis ekiplerine bildiren bina sakinleri, çalınan su sayaçlarının bulunmasını istedi. TOKİ yönetimi, çalınan sayaçların yerine yenilerini takarak, apartman dailerinin suları akmaya başladı. Polis, su seyaçlarını çalan hırsız veya hırsızları yakalamak için soruşturma başlattı.

MARDİN-NUSAYBİN'DE HIRSIZLAR TOKİ KONUTLARININ SU SAYAÇLARINI ÇALDI

MARDİN-NUSAYBİN'DE HIRSIZLAR TOKİ KONUTLARININ SU SAYAÇLARINI ÇALDI

MARDİN-NUSAYBİN'DE HIRSIZLAR TOKİ KONUTLARININ SU SAYAÇLARINI ÇALDI

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