Mardin Nusaybin'de Dijital Elektrik Sayaç Panoları Yakıldı
Nusaybin'de dijital elektrik sayaç panoları yakıldıMardin'in Nusaybin ilçesinde mahallelerde yeni kurulan 2 dijital elektrik sayaç panosu kimlikleri belirsiz kişilerce ateşe verildi.
Nusaybin'de dijital elektrik sayaç panoları yakıldı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde mahallelerde yeni kurulan 2 dijital elektrik sayaç panosu kimlikleri belirsiz kişilerce ateşe verildi.
Nusaybin ilçesinde Devrim ve 8 Mart mahallelerinde yeni kurulan dijital elektrik sayaç panoları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Panoların yandığını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 panodaki yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekipleri, panoları ateşe verenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA