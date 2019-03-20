Mardin Nusaybin'de Dijital Elektrik Sayaç Panoları Yakıldı

Nusaybin'de dijital elektrik sayaç panoları yakıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde mahallelerde yeni kurulan 2 dijital elektrik sayaç panosu kimlikleri belirsiz kişilerce ateşe verildi.

Nusaybin ilçesinde Devrim ve 8 Mart mahallelerinde yeni kurulan dijital elektrik sayaç panoları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Panoların yandığını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 panodaki yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekipleri, panoları ateşe verenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA