Mardin Nusaybin'de Ambulans ile Tır Çarpıştı

Nusaybin'de ambulans ile TIR çarpıştı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ambulans ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, can kaybı ve yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar oluştu.

Kaza akşam saatlerinde, Nusaybin İpekyolu üzerindeki Özsoy dinlenme tesisi mevkinde meydana geldi. Sürücüsünün adı ve araç plakası öğrenilemeyen 112 acil servis ambulansı, aldığı bir hastayı hastaneye götürdüğü sırada henüz öğrenilemeyen bir sebeple aynı yönde seyreden bir TIR ile arpıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans ve arama kurtarma ekipleri sevkedildi. Kazada yaralanan olmazken ambulans içindeki hasta, kaza yerine çağrılan başka bir ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı ve can kaybının yaşanmadığı kazada, TIR ve ambulansda maddi hasar meydana geldi. Jandarma trafik ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.