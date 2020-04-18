Mardin nüfusunun yüzde 40'ı çocuk
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Türkiye İstatistik Kurumu, Mardin, Siirt, Yaşam

Mardin nüfusunun yüzde 40'ı çocuk

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı.

18.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 18.04.2020 13:23
Mardin nüfusunun yüzde 40'ı çocuk

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı.

Mardin nüfusunun 2019 yılı sonunda, 838 bin 778 olan nüfusunun yüzde 40'ına karşılık gelen 337 bin 219'u çocuk olarak bildirildi. İllerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranı incelendiğinde Mardin'in 8'inci sırada yer aldığını açıklayan TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka, "2019 yılı sonu itibariyle Mardin'in toplam nüfusu 838 bin 778 iken çocuk nüfusu 337 bin 219 oldu. Birleşmiş Milletler tanımına göre '0-17' yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 2019 yılında Mardin nüfusunun yüzde 40'ını oluşturmaktadır. Türkiye genelinde ise 2019 yılı sonu itibariyle toplam nüfus 83 milyon 154 bin 997 iken çocuk nüfusu 22 milyon 876 bin 798 oldu. Bu değerlerle Türkiye'de çocuk nüfusu, toplam nüfusun yüzde 27,5'ini oluşturmaktadır. İllerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranı incelendiğinde; 2019 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 45,8 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini yüzde 43,5 ile Şırnak ve yüzde 41,9 ile Ağrı izledi. Siirt en yüksek çocuk nüfus oranına sahip 5. İl, Batman en yüksek çocuk nüfus oranına sahip 7. il, Mardin ise en yüksek çocuk nüfus oranına sahip 8. il oldu" dedi.

Mardin'de çocuk nüfusunun yüzde 29,4'ü 0-4 yaş aralığında olduğunu belirten Toka, "Mardin'de çocuk nüfusu yaş gruplarına göre incelendiğinde, 2019 yılı sonu itibarıyla 337 bin 219 olan çocuk nüfusunun yüzde 29,4'üne denk gelen 99 bin 26'sı '0-4' yaş grubu, yüzde 28,1'ini kapsayan 94 bin 798'i kapsayan '5-9', yüzde 26,7'sini kapsayan 90 bin 262 '10-14' ve yüzde 15,8'ini kapsayan 53 bin 133'ü ise '15-17' yaş grubundaki çocuklar oluşturmaktadır. 2019 yılında Mardin'de bulunan 27 koruyucu ailenin yanında 36 çocuk var" şeklinde konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA

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