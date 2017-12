Mardin- Noel'de Kudüs İçin Ortak Mesaj

Noel'de Kudüs için ortak mesaj



MARDİN'de Hz. İsa'nın Doğum Günü nedeniyle her yıl 25 Aralık günü nedeniyle kutlanan Noel Bayramı'nda Süryaniler ve Müslümanlar Kudüs için ortak barış mesajı verdi.



Mardin'de her yıl kutlanan Noel Bayramı etkinlikleri kapsamında 2 bin yıllık tarihi Kırklar Kilisesi'nde yapılan ve 2.5 saat süren ayini Mardin-Diyarbakır Metropoliti Filüksinos Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz birlikte yönetti. Kutlamalara, Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Müftüsü İsmail Çiçek, Artuklu İlçe Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Zafer İzcan ve çok sayıda Müslüman ile Hıristiyan katıldı.



TÜRKÇE, KÜRTÇE VE SÜRYANİCE DUALAR OKUNDU



Kilisede kız ve erkek koroları ayin boyunca Türkçe, Süryanice, Arapça ilahiler okuyarak, ruhani liderlere destek verdi. Ayine katılanları kutsamak için gümüş kaplar içerisinde, ruhani liderler tarafından özel olarak hazırlanan çeşitli baharatlardan oluşan tütsüleri yakıldı. Kilise ortasında yakılan ateşle devam eden ayinde Metropolit Özmen ve Başrahip Akyüz, Türkçe, Arapça ve Süryanice konuşmalar yaparak, başta Kudüs olmak üzere bütün dünyanın huzura kavuşması için de dua etti. Ayin sonunda, kilisede bulunanlar, mum yakıp dua etti. Ayin sonunda kilisenin kabul salonunda devam eden kutlamalara Süryani ruhani liderleri ve çok sayıda Müslüman katıldı. Davetlilere mırra ve Süryani çöreği ikramı yapıldı.



MARDİN'DEN DÜNYAYA KUDÜS İÇİN BARIŞ MESAJI



Süryani cemaatinin bayramını kutlayan Vali Mustafa Yaman, Mardin'de farklı dinlere mensup vatandaşların yüzyıllardır huzur ve barış içerisinde yaşadığını belirterek, uzun yıllardır süren bu birlik ve beraberliğin bölgeye huzur getireceğine inandığını söyledi. Süryani Cemaati ile birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yaman, Dua ediyoruz ki Ortadoğu'da yapılan bu zulümler inşallah son bulacaktır. Tekrar gündeme gelen Kudüs'te de aklıselim hakim olacaktır. Orası hem Müslümanlar, hem Hristiyanlar ve hem de Yahudiler içinde kutsal bir mekandır, kutsal bir şehirdir. Bütün inançlarda çok önemli bir şehirdir. İnşallah orada aklıselim hakim olacaktır dedi.



Metropolit Özmen de, burada yaptığı konuşmada, Mardin'in tarihten gelen özel yapısı bulunduğunu, kendilerine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mardin'de 4 dini bayram kutluyoruz. İkisi Müslümanlar'ın ikisi de Hıristiyanlar'ın bayramı. Birlikte sergilediğimiz bu güzelliklerin, bu hoşgörünün dünyaya örnek teşkil etmesini istiyoruz. Dünyada savaş, hoşgörüsüzlük, tatsızlıklar yaşanıyor. Bu güzel birlikteliğin ve bayramların bu olumsuzlukları ortadan kaldırmasına vesile olmasını diliyorum diye konuştu.



Ruhani mevsimlerde Türkiye ve Ortadoğu'nun huzura ermesi için dua ettiklerini anlatan Özmen şöyle konuştu



Özellikle son zamanlarda maalesef Ortadoğu'da istikrarsızlık durumu var. İnşallah doğuş bayramı, bu ruhani mevsim bu hoşgörüsüzlüklerin bitmesine vesile olacaktır. Kudüs, bütün semavi dinlerin kutsal saydığı kutsal bir mekandır. Kudüs'ün kutsallığı, ayakta kalması, huzur içinde olması hepimize görev olarak düşmektedir. Bu barışın ve huzurun sağlanması için özellikle bugün bu dualarımız barışa ve huzura yönelik olmuştur. Allah, huzurunu ve barışını Kudüs'te tesis etsin. Herkesin, bütün dinlerin ruhani anlamda kutsadığı, barış içinde yaşadığı bir kutsal mekan olmasını diliyoruz.



Süryani cemaatinden Deniz Kırılmaz da, bayramların dünyaya huzur ve barış getirmesini dileyerek, 'Bölgemiz de, biz de artık huzur ve güven istiyoruz. Savaşlar dursun artık. Süryaniler olarak, Mardin'de yüzyıllardan beri ibadetlerimizi özgür bir şekilde yapma imkanı bulduk. Hoşgörü ve barış şehri olan Mardin'de birbirinden farklı din ve ırklara mensup insanlar hep birlikte yaşıyor şeklinde konuştu.



İçişleri Bakanlığınca görevlendirmenin yapıldığı Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de, kilisede Süryani cemaatinin bayramını kutlayarak, şeker ve çörek ikram etti. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı kilisede kutlama amaçlı gönderilen çiçek ve çelenkler bile tek tek arandı.