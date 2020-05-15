Mardin'nde kumar oynatılan işletmedeki 14 kişiye "sosyal mesafe" cezası
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Mardin'nde kumar oynatılan işletmedeki 14 kişiye "sosyal mesafe" cezası

Mardin'de Artuklu ilçesinde kumar oynatılan işletmedeki 14 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 44 bin 100 lira idari para cezası verildi.

Mardin'nde kumar oynatılan işletmedeki 14 kişiye
15.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:46

Mardin'de Artuklu ilçesinde kumar oynatılan işletmedeki 14 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 44 bin 100 lira idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Artuklu ilçesinde ofis olarak kiralanan adreste kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişiye adli işlem yapıldı.

Ayrıca kumar oynadığı tespit edilen ve koronavirüsle mücadele kapsamında Mardin Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 14 kişiye toplam 44 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar araç ve aletlerine el konulurken, kumar oynatılan büro mühürlenerek kapatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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