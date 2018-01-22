Mardin Müsiad'dan Afrin Operasyonuna Destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mardin Şube Başkanı Mehmet Nurettin Kasap, Afrin operasyonuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Kasap, yaptığı açıklamada, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost-kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak için Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesine yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nı iş dünyası olarak destekliyoruz. Devletimiz ve hükümetimiz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkını kullanarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu birlikte terör unsurlarını hedef almaktadır. Hemen sınırlarımızda yaşanan şiddet, çatışma sarmalı ile yukarıda isimleri sayılan terör örgütlerinin faaliyetleri sonucunda 370 bini Kürt olmak üzere 3 buçuk milyon masum insan yerlerinden, yurtlarından ayrılmak zorunda kalmış ve gidecek tek yer, sığınılacak tek güvenli liman olarak Türkiye'yi görmüştür. Nitekim ülkemiz yaptığı insan ve vicdan odaklı politikalarla bu sığınmacılara sahip çıkmış ve bugün dünyada mültecilere en fazla yardımı yapan ülke konumuna gelmiştir. Bu açıdan Türkiye mazlum ve mağdurlar için güvenilir bir liman olurken, aziz milletimiz darda kalana ulaşan yardım eli olmuş, şanlı bayrağımız güvenin teminatı ve yarınlara olan umudun adı olmuştur. Türkiye sınırlarında oluşturulmak istenen terör kuşağına son vermek, bu terör kuşağını oluşturan unsurların özellikle son günlerde hedef gözetmeksizin hastaneleri ve dolayısıyla sivilleri de hedef alan saldırılarına son vermek amacıyla bu harekatı başlatmak mecburiyetinde kalmıştır. Zeytin Dalı Harekatı en başından sonuna kadar meşrudur ve bu noktada herhangi bir tereddüt asla yoktur. Bugün Reyhanlı ilçesine PYD tarafından atılan roketler sebebi ile ölen ve yaralanan vatandaşlarımız oldu. Terörü sınır bölgemizden uzaklaştırmak, ileride bize dönecek olan silahları imha etmek, bize karşı silahlandırılan terörü yok etmek bizim meşru müdafaa hakkımızdır. Ana muhalefet partisi CHP'nin ve TÜSİAD'ın da operasyona destek vermeleri memnun edici bir açıklama. Rabbim, ordumuzu ve askerlerimizi korusun ve muzaffer eylesin inşallah" dedi. - MARDİN