Mardin Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Okul Ziyareti
Mardin Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret etti.
Mardin Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret etti.
Sarı, Kızıltepe ilçesinin kırsal Harmandüzü, Yolaldı, Yaşar, Kuyucak, Sevimli ve Haznedar mahallelerindeki okullarda incelemelerde bulundu, öğrenci ve öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi.
Müdür Sarı, hazırladıkları projeler kapsamında kırsal mahallerdeki öğrenci ve öğretmenleri il merkezinde ağırlayacaklarını söyledi.
Kaynak: AA