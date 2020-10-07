Mardin milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı
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Mardin milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı

07.10.2020 19:22 | Son Güncelleme: 07.10.2020 19:26
Mardin milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı

Bağımsız Mardin milletvekili Tuma Çelik'in hakkındaki iddiaların soruşturulması amacıyla dokunulmazlığı kaldırıldı.

Bağımsız Mardin milletvekili Tuma Çelik'in hakkındaki iddiaların soruşturulması amacıyla dokunulmazlığı kaldırıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda bağımsız Mardin milletvekili Tuma Çelik'in durumu görüşüldü. Konu hakkında milletvekilleri konuşma yapmadı ve oylamaya geçildi. Oylama ile bağımsız Mardin milletvekili Tuma Çelik'in hakkında iddiaların soruşturulması amacıyla dokunulmazlığı kaldırıldı.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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