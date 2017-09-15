Mardin Midyat'tan Avrupa'ya Göç Eden Ezidiler Geri Dönüyor

Mardin'in Midyat İlçesi'nde yaşarken, 1980'li yıllarda yaşanan terör ve şiddet olayları nedeniyle çeşitli Avrupa ülkelerine göç eden Ezidiler, memleketlerine geri dönüyor. Avrupa'dan dönerek Midyat merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Oyuklu ve Yenice Köylerine yerleşen 13 Ezidi aile, bakımsızlıktan harabeye dönen köylerdeki evlerini onararak yenilemeye çalışıyor. Almanya'dan Yenice Köyü'ne geri dönüş yapan Şükrü Dağ, 35 yıl önce ayrıldığı köyüne dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, Şimdi eskiden burada sıkıntı vardı. Ama şimdi milletimiz burada huzur var diye geri dönüş yapmak istiyor. Biraz alt yapı konusunda sıkıntılarımız var, onlar giderilirse herkes köye geri dönecekdedi.



Midyat ilçesi ve köylerinde yaşarken 1980'li yıllarda göç ederek çeşitli Avrupa ülkelerine yerleşen Ezidiler doğduklara toprakları geri dönmeye başladı. Midyat ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Oyuklu Köyü'ne 5 ve Yenice Köyü'ne de 8 Ezidi aile Avrupa'dan dönerek yerleşti. Aileler, yıllardır boş olduğu için harap hale gelen evlerini onarmaya çalışıyor. Oyuklu Köyü'ne geri dönüş yapan Celal Delen, Avrupa'da her gece rüyasında köyünü gördüğünü belirterek, Terör olayları yüzünden 1986 yılında Almanya'ya göç ettik. Gece gündüz köyümüz rüyama geldi. Biz orayı terk ettik, geldik, geri dönüş yaptık. Köyümüzü tekrar canlandırmak için evimizin tamirini yaptık. Şu anda 5 aile, biz yeni ev yapmışız. Hatta bizim Ezidiler'in hepsi geri dönüş yapmayı düşünüyor. Burada gelip yatırım yapacaklar. Özlem çok var. Oradakilerin hepsi kendi memleketini özlüyor, bunu tahmin ediyorum. Orada kim olursa olsun işten çıktığı zaman veya işsiz kaldığı zaman, bütün paralarını getirip burada, memleketinde yatırım yapacak. Bütün Ezildiler dönecekler, oradaki Ezidiler hepsi dönmeyi düşünüyorlar. Çünkü, burası bizim memleketimizdir. Hatta biz devletimizden de memnunuz. Küçükken biz köyümüzde nasıl oynuyorduk, neler yapıyorduk gece rüyamızda aynı şeyleri görüyoruz. Eskiden bu köyde 50 hane vardı, her hafta bir düğün oluyordu. Bu sokaklar, çocuklar vardı. Köy çok güzeldi, yani bizim hayatımız süperdi. Ama bu terör olaylarından maalesef göç ettiler. İnşallah bu köyü tekrar eski haline getirmek için elimizden ne gelirse yaparız. Allah'a çok şükür bir sorunumuz yok, yalnız bizim büyük sorun yoldur. Biran bir an önce bu yol meselesi bitse biz de çok memnun oluruz. Kışın yağmur geldiği zaman, kimse bizim hayvanlarımıza yem getirmiyor. Hatta bize taksi de gelmiyor, ulaşım kapanıyor. Biz devletimizden rica ediyoruz, bir an önce köyün yolu çakıl veya herhangi bir asfalt ne gerekiyorsa yapılsa çok memnun oluruz dedi.



Almanya'dan Yenice Köyü'ne geri dönüş yapan Şükrü Dağ ise, 35 yıl önce ayrıldığı köyüne dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, Şimdi eskiden burada biraz sıkıntılar vardı. 35 yıl oldu Avrupa'ya göç ettik. Ama şimdi milletimiz burada huzur var diye geri dönüş yapmak istiyor. Yenice Köyü'ne dönüş yaptık, Avrupa'dan geliyoruz. Biraz yolumuzda sıkıntı var, o yolumuz yapılırsa çocuklar, herkes köye geri dönecek. Ev yapacaklar, her şey yapacaklar, hayvancılık yaparlar. Milletimiz istiyor. Şu anda biz 8 aile geldik ev yaptık ama sıkıntımız yoldur. Ezidiler çok istiyor gelmeyi. Şimdi hepsi istiyor. Şu anda milletimiz tek tek geliyor, geri dönüş yapıyor. Bizim çocuklar Almanya'dan gelmek istemiyor diye konuştu.