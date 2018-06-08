Mardin Midyat'ta 5 Metrelik Kuyuyu Düşen Eşek Böyle Kurtarıldı

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Mahallesinde 1.5 metre çapında 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen bir eşşek, belediye ve jandarmanın gerçekleştirdiği çalışma ile kuyudan çıkarıldı.

Midyat ilçesine bağlı Gelinkaya Mahellesinde 1.5 metre çapındaki ve 5 metre derinliğindeki içinde su bulunmayan kuyuya düşen ber eşek, vatandaş tarafından düştüğü kuyudan çıkarılamayınca Jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Gelinnkaya Jandarma Karakolu ekipleri, 1,5 metre genişliğinde sırt üstü düştüğü kuyuda iple bağladıkları hayvanı yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu halata bağlayarak kuyudan çıkardı. Ekipler, eşek kurtarma operasyonunu cep telefonu saniye saniye kayıt etti.