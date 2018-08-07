Mardin Midyat'ta 40 yıl aradan sonra damda, açık hava sinema nostaljisi Midyat'ta 40 yıl aradan sonra damda, açık hava sinema nostaljisi

MARDİN'in Midyat ilçesinde, 40 yıl aradan sonra ilk kez açık havada bir sinema filmi oynatıldı. Midyatlılar, sıcak geçen yaz mevsiminde, açık havada, yıldızlar altında ve nostalji tadında sinema filmi izlemenin keyfini yaşadı.

Midyat'ta Süryani geleneği olan ve 40 yıl aradan sonra açık havada sinema keyfi tekrar başlarken, sıcak geçen yaz mevsiminde ilçe sakinlerine nostalji tadında yıldızlar altında sinema keyfi yaşıyor. Midyat'ta yaşayan Süryaniler tarafından 1980'li yıllara kadar işletilen sinema salonları, Süryanilerin çeşitli sebeplerle Avrupa ülkelerine göç etmelerinin ardından bu salonların kapılarına kilit vurulmuştu. Yaklaşık 40 yıl aradan sonra Midyatlı Müslüman bir girişimci olan 28 yaşındaki Ayvaz Çiçek, Süryanilerden kendilerine miras kalan sinema kültürünü, gelecek kuşaklara aktarmak için harekete geçti. Girişimci Çiçek, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan tarihi Midyat evlerinden biri olan Kasrı Hivroj'un damında, kentin kadim tarihiyle iç içe haftanın bir günü, yazlık açık hava sinemasında yerli ve yabancı filmleri artık ücretsiz izleyiciyle buluşturuyor. Geleneksel damda sohbet usulü, açık havada yapılan sinema gösterimi vatandaşlardan büyük ilgi gördü. İlçe sakinleri artık sıcak yaz gecelerinde film gösterimlerinin olduğu günlerde saat 21.00'dan itibaren açık havada sinema keyfini doyasıya yaşayacak.

Sinema gösterimini gerçekleştiren Kasrı Hivrojun sahibi Ayvaz Çiçek, eski gelenekleri yeni nesil ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Damlarda daha önceleri sohbetler olurdu, bu sohbetlerde insanlar sorunlarını konuşur ve çözüm bulurlardı, bir araya gelirlerdi. Süryaniler buradan ayrılmadan önce burada sinemalar vardı. Onlar Midyat'tan göç ettikten ve ayrıldıktan sonra Midyat'ta sinema kültürü sona erdi. Bizde bundan yola çıkarak haftada bir gün burada sinema gösterimi yapmak istedik. yeni ve ilk olduğu için vatandaşlar çabuk duydular, ilk günlerde bizler bu kadar ilginin olacağını, izleyeceklerini beklemiyorduk. bu tabloyu görünce çok mutlu olduk. Sinema gösterimi için vatandaşlardan bir ücret de talep etmiyoruz. bizim vatandaşlarımızdan isteğimiz gelsinler, birlikte bir aile gibi, dost, akraba gibi güzel zamanlar geçirelim"diye konuştu.