Mardin Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Gözaltı

Mardin merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mardin, İstanbul ve İzmir'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

2 zanlının yakalanması için operasyon sürüyor.

Kaynak: AA