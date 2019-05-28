Mardin merkezli yasa dışı bahis operasyonu

Mardin merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 21 Mayıs'ta Mardin, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen diğer zanlılardan 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6'sı tutuklandı.

Hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, şüphelilerin yaklaşık 4 milyon lira değerindeki suçtan elde ettikleri değerlendirilen taşınır, taşınmaz mallarına ve banka hesaplarına el konuldu.

Kaynak: AA