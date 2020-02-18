Mardin merkezli komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 3 gözaltı

18.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:28

Mardin merkezli 4 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ mensuplarının 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, öncesinde edinerek sınavda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında komiserlik sınavında usulsüzlük, resmi belgede sahtecilik, kamu kurumlarını nitelikli dolandırıcılık suçlarından tespitleri yapılan ve meslekten ihraç edilen komiser yardımcıları K.E, M.B.A. ve H.G, Eskişehir, Kütahya ve Ankara'da gözaltına alındı.

Mardin'e getiren şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA