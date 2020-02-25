Mardin merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 gözaltı

25.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:10

Mardin merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyeliği soruşturmaları kapsamında, haklarında mahrem imamlar tarafından sabit ankesörlü hatlardan ardışık arama kayıtları ve FETÖ ile iltisakları olduğu yönünde beyanlar bulunan şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Mardin, Mersin, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda, üsteğmen N.E, astsubay kıdemli çavuş Y.Ö, uzman jandarma S.A. ile polis memuru F.E. adreslerinde gözaltına alındı.

Kaynak: AA