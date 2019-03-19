Mardin Merkezli Fetö/pdy Operasyonu: 11 Gözaltı

Mardin merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin sivil yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen, söz konusu terör örgütüne ait Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan derneklerde çalışan ve üyelik kaydı bulunduğu tespit edilen 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda A.Y, E.A, Y.A, Z.A, A.Ö, S.B, B.T, H.T, İ.H.Ö, H.A. ve C.D. gözaltına alındı.

Firari bir şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin soruşturmanın yürütüldüğü Mardin'e getirileceği belirtildi.

Kaynak: AA