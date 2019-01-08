Mardin Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

MARDİN merkezli 8 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'mahrem' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında örgütün 'mahrem' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin, Mardin merkezli 8 ilde belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan haklarında yakalama kararı verilen 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. - Mardin

Kaynak: DHA