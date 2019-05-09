Mardin Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu: 12 Gözaltı

Mardin merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında KHK ile kamu görevinden çıkarılan Emniyet Genel Müdürlüğü personellerine yönelik Ankara, Mardin, Konya, Kayseri, Adana, Amasya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda B.T., H.A., A.M.C., C.İ., H.B., S.D., S.B., S.A., S.E., O.Ö., Y.Ö. ve R.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. - MARDİN

Kaynak: İHA