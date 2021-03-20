Mardin merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 26 şüpheli yakalandı
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Mardin merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

20.03.2021 09:21 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:28
Mardin merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

Mardin merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 26 zanlı gözaltına alındı.

Mardin merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 26 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü PKK/KCK'nın ildeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat şube müdürlükleri koordinesinde çalışma başlatıldı.

Mardin, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Antalya'da, örgütün KCK yapılanması içerisinde sözde en üst karar alma ve uygulama mercisi olarak bilinen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen, terör örgütüne yardım ve yataklıkla ilgili haklarında teşhis bulunan ve sosyal medyadan propaganda yaptığı saptanan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 26 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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