Mardin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
AA, Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı.
MARDİN (AA) - Mardin merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ soruşturması kapsamında Mardin merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel