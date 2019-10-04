Mardin merkezli 6 ilde fetö operasyonu: 6 gözaltı
MARDİN merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
MARDİN merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullanan şüpheliler tespit edildi. Polis de şüphelilere yönelik Mardin ile Bursa, Tekirdağ, Samsun, Ankara, Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.