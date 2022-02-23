Mardin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mardin merkezli 6 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
MARDİN (İHA) - Mardin merkezli 6 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla, FETÖ soruşturması kapsamında Mardin merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor. - MARDİN
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa