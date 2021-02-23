Mardin merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

MARDİN merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 1'i ihraç edilen albay, 2'si astsubay olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı.

MARDİN merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 1'i ihraç edilen albay, 2'si astsubay olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aranma yöntemi ile örgütsel irtibatları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Mardin merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 1'i ihraç edilen albay, 2'si astsubay olmak üzere 6 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA