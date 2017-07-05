Mardin Merkezli 4 İlde Fetö/pdy Operasyonu
Mardin merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mardin merkezli 4 ilde polis ekiplerince bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla aralarında Kanun Hükmünde Kararname ile görevden ihraç edilen kamu personelinin de bulunduğu 15 şüpheli yakalandı.
Operasyonun ve şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.