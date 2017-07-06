Mardin Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 18 Gözaltı

Mardin merkezli Ankara, Erzurum ve Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün gizli iletişim programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve ihraç edilen 18 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Mardin merkez Artuklu ile Kızıltepe, Dargeçit ve Nusaybin ilçeleri ve Ankara, Gaziantep Erzurum'da, örgütün gizli iletişim programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, Mardin genelinde 13, Ankara'da 3, Erzurum ve Gaziantep'te de birer olmak üzere toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Şüphelilerin, banka, müftülük, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, DEDAŞ, AFAD, Defterdarlık, Meteoroloji, Milli Eğitim, Türk Telekom ve Vergi Dairesi gibi kamu kurum ve kuruluşlarında görev yaptığı ve bazılarının ihraç edildiği öğrenildi. Şüpheliler, Mehmet Salih A., Mehmet Sait G., Ramazan U., Levent D., Mehmet T. Murat D., Nasrettin B., Veysel U., Abdülgani B., Aycan Ö., Pınar Ç., Hamiye A., İ.Halil D., Cemanur K., Leyla A., Y.Yıldız E., Yusuf K. ve Ali U.'nun ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - MARDİN