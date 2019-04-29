Mardin Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı
MARDİN merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
MARDİN merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mardin merkezli Ankara ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda H.İ.B., S.E. ve S.A. Mardin'de, B.A. Şanlıurfa'da, B.B. Ankara'da gözaltına alındı. Şüphelilerin Mardin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. - Mardin
Kaynak: DHA