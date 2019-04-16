Mardin Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı
Mardin merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Mardin merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Mardin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Mardin, Hatay ve Bolu illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, 4'ü polislikten ihraç edilmiş 5 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. - MARDİN
Kaynak: İHA
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