Mardin Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı

Mardin Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı

Mardin merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Mardin Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı

Mardin merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Mardin, Hatay ve Bolu illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, 4'ü polislikten ihraç edilmiş 5 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.