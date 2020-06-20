Mardin merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Mardin merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.
20.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:29
Mardin merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Mardin merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Operasyonda, bir miktar eroin ile 8,88 gram esrar ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.
Kaynak: AA