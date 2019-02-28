Mardin Merkezli 19 İlde Fetö Operasyonu: 22 Gözaltı
MARDİN merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı, 4 kişi ise aranıyor.
MARDİN merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı, 4 kişi ise aranıyor.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarına yönelik Mardin merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Burdur, Siirt, Şırnak, Hakkari, Malatya, Diyarbakır, Bilecik, Kocaeli, Erzurum, Konya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar ve Denizli'de eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı. Mardin'e getirilen şüpheliler sorgulanırken aranan 4 kişinin yakalanmasına çalışılıyor. - Mardin
Kaynak: DHA