Mardin merkezli 10 ilde terör operasyonu: 25 gözaltı
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Mardin merkezli 10 ilde terör operasyonu: 25 gözaltı

Mardin merkezli 10 ilde terör operasyonu: 25 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin merkezli 10 ilde, terör örgütüne finansman sağlayan, örgüt adına fon toplayan milis ve işbirlikçilere yönelik operasyon düzenlendi.

Mardin merkezli 10 ilde, terör örgütüne finansman sağlayan, örgüt adına fon toplayan milis ve işbirlikçilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal alanda büyük darbe vurulan, harekat alanı her geçen gün daraltılan, sınır hattından ülkeye giriş çıkışlarının önüne geçilen PKK bölücü terör örgütünün para ve fon kaynakları ile milis ve işbirlikçilerine de darbe vurulmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz haftalar içerisinde sözde Bagok kırsal alanında icra edilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının üzerinden ve bulundukları sığınaktan çıkan dokümanlar ile örgüt mensuplarının sözde hazırladıkları öz eleştirilerde yapılan incelemeler sonucu örgüt mensupları ile işbirliği içinde olduğu, finansman sağladığı, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik Mardin, Adana, Şırnak, Batman, Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Elazığ, Edirne, Hatay'da 31 farklı adreste ikamet eden (35) şahsın evine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon sonucu 25 şahıs gözaltına alınırken, 6 işbirlikçinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği, 4 şahsın da cezaevinde tutuklu olduğu bildirildi.

Evlerde yapılan aramalarda ele geçen delil niteliğindeki malzemelere de el konulduğu öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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